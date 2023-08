Regis Danese teve perfuração no intestino, quebrou três costelas e o braço

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Regis Danese, 50, passou por uma cirurgia nesta terça-feira (30), após sofrer um acidente de carro em Jaraguá (GO).

O músico quebrou o braço, três costelas e teve uma perfuração no intestino, segundo seu filho, Brunno Danese.

Ele está "estável, consciente, com pressão normal e frequência cardíaca normais e respirando sem ajuda de aparelhos", segundo a assessoria de imprensa do cantor.

Em nota, o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) informou que Regis está internado na UTI, "possui o estado de saúde geral regular, consciente e está respirando espontaneamente."Veja o restante da nota:

Durante a coletiva de imprensa realizada na unidade, Dr. Alan Kagan, médico especialista em cirurgia geral, informou que ainda na madrugada desta quinta-feira (31) foi realizado um procedimento de laparotomia exploradora, em que foi constatada uma lesão puntiforme no intestino delgado, o que tornou necessário uma enterorrafia (costura do ferimento).

O paciente também possui uma fratura fechada no antebraço (sem exposição óssea), que não necessitou de intervenção cirúrgica imediata.

Salientamos que Regis Danese permanece em avaliação constante pela equipe multiprofissional do hospital, com perspectivas otimistas de recuperação.Regis estava a caminho de um show em Ceres (GO) acompanhado do irmão, Daniel, quando sofreu o acidente. Por volta das 18h30, um caminhão colidiu de frente com a caminhonete.

"O artista conduzia uma caminhonete na companhia de seu irmão quando, por motivo ignorado, em um aclive e final de curva, o carro do cantor invadiu a pista contrária e bateu lateralmente em um caminhão que seguia no sentido contrário", afirmou a Polícia Rodoviária de Goiás.

O motorista do caminhão e o irmão do cantor ficaram ilesos.

Os envolvidos no acidente fizeram o teste de bafômetro e não estavam alcoolizados, segundo a polícia.

O cantor foi encaminhado para o Hospital Estadual de Jaraguá (HEJA), onde passou por cirurgia.

Leia Também: Cantor gospel Regis Danese, de 'Faz Um Milagre em Mim', sofre acidente de carro em Goiás