Post Malone tira fotos com fãs em Curitiba antes de se apresentar no The Town

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estrela internacional Post Malone, mais uma vez, demonstrou ser apaixonado pelo Brasil ao interagir com seus fãs em Curitiba, nesta sexta-feira (1), que fizeram registros do encontro com ele nas redes sociais. O rapper se apresenta no The Town, em São Paulo, neste sábado (2).

A chegada do cantor norte-americano ao país nesta quinta-feira (31) já havia sido empolgante no aeroporto. Malone, sempre acessível e carismático, abraçou, conversou e até atendeu a um pedido especial ao proferir um "vai, Corinthians!".

No entanto, foi em Curitiba que o artista fez a alegria plena de seus seguidores. Ao notar a multidão reunida em frente ao seu hotel, o cantor não hesitou em sair para cumprimentar a todos: ele tirou selfies e até fez a gentileza de autografar um violão para um fã. Em um dos momentos, ele se dirigiu a uma fã e disse carinhosamente: "Eu amo você!".

Nesta sexta, Post Malone sobe ao palco da Pedreira Paulo Leminski, na capital paranaense. No sábado, às 23h, o artista sobe ao Palco Skyline, fechando a programação do primeiro dia do The Town.

