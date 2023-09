Sofia Liberato surpreende seguidores com corpo mais sarado

RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - Desde que se mudou da Califórnia para Miami, Estados Unidos, há quatro meses, Sofia Liberato tem intensificado a sua rotina de exercícios físicos. Ela e o namorado Gabriel Gravino viraram presenças constantes em uma das maiores academia da cidade no estado da Flórida e os resultados surpreendem os seguidores da dupla.

Nesta sexta-feira (1), a filha do apresentador Gugu Liberato (1959-2019) fez uma selfie em frente ao espelho, vestindo um conjunto de cropped e shorts preto, e dá para notar que a influenciadora está mais forte. Em outra, a influenciadora aparece com Gabriel.

Em agosto, Sofia contou um pouco do processo de mudança do corpo no Instagram ao compartilhar o antes e o depois da transformação, além da rotina de exercícios. "Precisamos aprender a abraçar nosso potencial e nossas limitações, e assim encarar a vida".

