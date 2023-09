Em meio a briga nos bastidores, Multishow marca estreia da nova temporada de 'Vai que Cola'

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Em meio ao clima tenso nos bastidores entre parte do elenco e os roteiristas, que acusaram atores de pedirem a demissão do escritor e ex-BBB André Gabeh e relataram assédio moral no trabalho, o Multishow marcou a data de estreia da 11ª temporada do humorístico "Vai que Cola". As gravações ainda não foram finalizadas.

O Multishow vai estrear a nova leva de episódios no próximo dia 18 de setembro, às 22h30 (horário de Brasília). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do canal de variedades da Globo em contato feito pela reportagem. Ao todo, serão 40 episódios que serão exibidos de segunda à sexta, até o final de outubro.

Na TV aberta, a temporada vai ao ar em maio de 2024, nos domingos à noite, logo após o Fantástico. O Multishow vai começar a divulgar a nova temporada na sua programação nos próximos dias, em chamadas nos intervalos e institucionais exibidos nos intervalos dos canais pagos da Globo, como SporTV e GNT.

Desde o início de agosto, a Globo e o Multishow vivem um problema nos bastidores das gravações da 11ª temporada, e que se tornou público. O estopim para essa crise veio à tona com a demissão de André Gabeh, um dos roteiristas.

"A implicância ou perseguição por parte do elenco em relação ao autor não é uma questão recente", afirma o comunicado da equipe de escritores. Cacau Protásio, uma das integrantes mais antigas do elenco e a única que se pronunciou publicamente sobre as acusações feitas pelos roteiristas sobre as interferências dos atores na equipe de redação, tem manifestado sua insatisfação nos estúdios.

Ela reclama da exposição solitária e, principalmente de ter sido responsabilizada nas redes pela demissão de Gabeh. A atriz critica seus colegas por não terem se posicionado contra as acusações e ainda exige uma declaração pública do canal Multishow em defesa do elenco.

Protásio já tinha se manifestado sobre a questão relacionada a empresa ao comentar a saída de André Gabeh: "É muito mais fácil acusar o elenco do que acusar a Globo ou o Multishow. É muito mais fácil acusar o menor do que acusar o maior".

A reportagem procurou o Multishow que enviou uma nota: "As gravações estão acontecendo e a posição do canal segue refletida na nota divulgada nas últimas semanas".

