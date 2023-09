Sthefany Brito chora ao sair do hospital após ver o irmão em estado grave

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sthefany Brito, 36, irmã de Kayky Brito, 34, deixou o Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, no fim da tarde de hoje (2). O ator está no CTI (Centro de Terapia Intensiva) com politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado na madrugada deste sábado, na Barra da Tijuca.

Ao deixar o hospital abalada, a atriz informou não poder passar informações sobre a saúde do irmão, mas agradeceu o apoio recebido pelos amigos e fãs: "Não posso falar nada agora. Queria agradecer as orações. Ele é um gigante! Daqui a pouco é ele que vai estar falando aqui com vocês", disse Sthefany ao lado do padrasto.

Mais cedo, através de seu perfil no Instagram, Sthefany confirmou o atropelamento dizendo que o "quadro do irmão era estável". Segundo a atriz, ele faria novos exames e apenas após os resultados a família teria novas informações.

Kayky Brito foi atropelado por um motorista de aplicativo quando atravessava a avenida Lucio Costa, na zona oeste do Rio, segundo TV Globo. O motorista teria parado para socorrer o artista. O Corpo de Bombeiros levou o ator para o Hospital Miguel Couto, na zona sul.

A Polícia Militar afirmou, em nota, que o motorista do carro foi conduzido à 16 ªDP e ao IML (Instituto Médico Legal).

A corporação disse ainda que o motorista realizou exame de alcoolemia, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.

O acidente com Kayky acontece cerca de um mês após os pais do artista também sofrerem um acidente. No final de julho, a mãe e o padrasto do ator precisaram ser internados — ela até passou por uma cirurgia.

Kayky é irmão da também atriz Sthefany Brito. Entre seus principais papeis estão a Bernadete, de "Chocolate com Pimenta" (2003) e o Zeca de "O Beijo do Vampiro" (2002).

O ator é pai de Kael, de 1 ano e 8 meses. O bebê é fruto da relação com a jornalista Tamara Dalcanale./

Leia Também: Irmãos reencontram-se após 7 anos; o momento é emocionante