Kayky Brito: câmera registra o exato momento do acidente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma câmera de segurança nas proximidades do número 4.700 da Avenida Lucio Costa, localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, registrou o momento do acidente com o ator Kayky Brito. As imagens foram obtidas e publicadas pelo site G1 e compartilhadas nas redes sociais.

Conforme o clipe, o relógio da câmera marca 0h50 quando o ator, após retornar ao seu veículo para buscar algo, é surpreendido por uma colisão violenta. Brito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros após o acidente, sendo diagnosticado com traumatismo craniano e diversas fraturas pelo corpo. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro.

Mais tarde, o ator foi submetido a uma série de exames e recebeu os cuidados necessários para sua estabilização. Posteriormente, no final da tarde do mesmo sábado, Kayky Brito foi transferido para o Hospital Copa D'or, situado em Copacabana, também na Zona Sul do Rio.

O estado do ator é considerado gravíssimo, porém estável.





