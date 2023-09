'Não mostro pra qualquer um, mas quem vê, elogia', diz Gabriel Santana sobre tatuagem íntima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabriel Santana, 23, é tão fã de Bruno Mars que não bastava, para ele, acompanhar a apresentação do cantor, neste domingo (3), no festival The Town, em São Paulo. "Cara, é um dos meus artistas favoritos, então eu peguei ingresso para os dois dias", contou à reportagem.

Solteiro, o ator disse que estava acompanhado do melhor amigo, mas também reencontrou algumas das paixões que teve durante sua passagem pelo BBB 23 (Globo): Sarah Aline e Bruna Griphao também estavam no camarote VIP por onde ele circulava.

"A amizade que ficou após o BBB é maravilhosa", afirma. "Não tem climão, não, que é isso, gente. Claro que não. Eu saí muito bem relacionado com todo mundo da casa. De verdade mesmo."

Ele também explicou uma declaração recente comparando a fama que obteve com o papel de Mosca em "Chiquititas" (SBT) com a obtida no reality show da Globo. "Eu acho que as pessoas não assistiram a entrevista inteira", avalia. "Realmente, eu acho que 'Chiquititas' foi um boom muito maior, mas acho que chega a ser injusto você comparar uma novela que ficou 2 anos no ar, tem mais de 10 anos e está no Top 10 da Netflix."

"Eu acho que o BBB me colocou em outro lugar da minha carreira", continua. "As pessoas me reconhecem muito mais como o Gabriel. A minha figura tá muito mais desatrelada às minhas personagens."

O ator também comentou uma tatuagem que fez recentemente na região da virilha e que acabou chamando a atenção dos fãs quando ele mostrou nas redes sociais. "Poucas pessoas vêm. Não é um lugar que dá para ver muito facilmente. Não mostro para qualquer um, mas quem vê, elogia", brinca.

Santana, que durante o BBB falou abertamente sobre ser bissexual, disse que o programa ampliou o interesse por sua vida particular. "Acho que as pessoas só não sabiam por questão de detalhe, porque eu nunca fiz questão de esconder. Vários eventos a que eu fui, eu acabei beijando meninos e meninas, assim como eu continuo fazendo no pós-BBB."

"A questão é que, antigamente, a mídia não se preocupava tanto com quem o Gabriel Santana estava beijando", analisa. "Hoje em dia, não sei porquê, as pessoas querem ficar filmando isso."

Nas redes sociais, ele diz que o assédio masculino não mudou tanto. "Antes, já havia muitos meninos que davam em cima de mim pelo direct", conta. Já sobre nudes, ele diz que não costuma abrir o que recebe dos mais atiradinhos.

"Eu não fico vendo", afirma. "Para ser sincero, não quero falar isso para as pessoas não deixarem de flertarem comigo. Mas eu tenho um pouco de preguiça de flertar por rede social, sabe? Então não é um lugar que se eu ver um nude, se eu ver alguma mensagem, eu vou acabar respondendo."