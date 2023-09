Chitãozinho e Xororó comentam homenagem de Bruno Mars: 'Lindo demais'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentação de Bruno Mars no The Town, na noite de domingo (3), teve diversos momentos bem brasileiros do cantor, que falou português e provou que conhece alguns hits do país. O cantor tocou "Evidências", sucesso de Chitãozinho e Xororó.

Nas redes sociais, a dupla repostou vídeos do momento em seu perfil oficial no Instagram e afirmou: "ficou lindo demais!"

Além da canção, o americano ainda disse ser tímido e simulou uma ligação telefônica em português.

"Oi, bebê, sou eu, o Bruninho. Estou em São Paulo agora. Eu quero você, gatinha", disse antes de cantar "Wake Up in the Sky".