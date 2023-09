Dançarina de Iza é encontrada no Rio após quatro dias desaparecida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das dançarinas da cantora IZA, que estava desaparecida há quatro dias, reapareceu na manhã desta segunda (4). Mileide Guedes se apresentou na 12ª DP, em Copacabana. Na quinta-feira (31), ela partiu de Brasília com destino ao Rio de Janeiro, mas deu entrada no hospital Municipal Salgado Filho com ferimentos de arma de fogo na perna.

A família informou à reportagem que a jovem está hospedada em um hotel na região acompanhada de um familiar e ressaltam que ela enfrenta um quadro psicológico delicado. "Ela precisa de acompanhamento psiquiátrico pois está com certa agressividade e confusão mental."

Segundo a assessoria de imprensa de IZA, Mileide não compõe o corpo fixo de dançarinos da artista, mas estava ensaiando para o show do The Town, no próximo domingo (10). Nas redes sociais, a cantora chegou a pedir ajuda ajuda aos seguidores por meio de uma publicação.