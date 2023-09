Kiko Loureiro se afasta da Megadeth em turnê e banda anuncia substituto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O guitarrista brasileiro Kiko Loureiro está se desligando da atual turnê do Megadeth. Em comunicado nas redes sociais, nesta terça-feira (5), o músico conhecido por sua trajetória no Angra e Dominó anunciou uma pausa temporária em sua participação na "Crush The World Tour" devido a questões familiares.

Em um trecho do texto, Kiko fala em primeira pessoa e agradece pelo bom andamento da turnê e do sucesso do disco "The Sick, The Dying... and The Dead!", mas fala sobre a despedida. "Terei que deixar a turnê por agora para estar em casa com os meus filhos. Precisarei ajudá-los a enfrentar difíceis desafios que surgiram", diz ele.

No mesmo comunicado, a Megadeth confirma Teemu Mäntysaari, conhecido por seu trabalho com Wintersun e Smackbound, como substituto de Kiko. O vocalista da banda, Dave Mustaine, em comunicado, próprio, também se manifestou sobre a situação, afirmando que a banda não cancelará a atual turnê. "Pedimos apoio e compreensão de todos neste momento", reforça.

O Megadeth continua a promover seu álbum mais recente, lançado em setembro de 2022.