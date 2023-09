Leticia Sabatella afirma ter sido diagnosticada com autismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Leticia Sabatella, 52, revelou no podcast Papagaio Falante que foi diagnosticada recentemente com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

"Ainda é um pouco antecipação eu falar, mas descobri com investigação de uma psiquiatra e neurologista que estou dentro do transtorno do espectro autista, num grau leve, chamado de Asperger, que é ativa e passiva nesse tempo", disse a atriz aos apresentadores Renato Rabelo e Sergio Mallandro.

A atriz ainda traçou um paralelo com sua atual profissão e disse que o fato de escolher o teatro e a arte talvez tenha sido um mecanismo.

"Para aprender a, de algum modo, superar ou acomodar essa realidade, esse modo de ver as coisas, que traz muita hipersensibilidade, uma ingenuidade", emendou.

