Disputada, Eliana comenta possível ida à Globo

LUÍSA MONTE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eliana não é de aparecer em eventos lotados, então atraiu muita atenção ao chegar ao The Town neste sábado (9), acompanhada do parceiro, Adriano Ricco. Entre fãs pedindo fotos e a imprensa querendo declarações, a apresentadora foi uma das mais disputadas da noite, durante os minutos em que ficou fora do camarote VIP.

Após se apresentar no Criança Esperança ao lado de Xuxa e Angélica, ela teve de lidar com rumores de que iria para a Globo. À reportagem, ela diz que são "só rumores", o que circula sobre a saída do SBT, emissora em que trabalha há 30 anos.

Ela não nega que a experiência recente na Globo foi ótima, quando pode se reunir com amigas de longa data. "A gente materializou a nossa amizade publicamente com aquela apresentação", disse ela.

