Morre diretor de 'Carrossel' e 'Chiquititas', Luiz Antônio Piá, aos 81 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor Luiz Antônio Piá, conhecido pelos trabalhos "Carrossel", de 2012, "Chiquititas", de 2013, e "Cúmplices de um Resgate", de 2015, no SBT, morreu nesta terça-feira, aos 81 anos. A informação foi confirmada pela família ao UOL.

A causa da morte foi uma sepse causada por infecção na cicatriz de uma cirurgia no fêmur, que o diretor fez há três meses, segundo disse sua filha, Malu Braga. "Ele descobriu um trombo no coração [coágulo sanguíneo]. Não resistiu a cirurgia", disse Braga ao UOL.

Luiz Antônio Tupinambá Teixeira Braga, conhecido por Luiz Antônio Piá, estreou na Globo em 1979, no seriado "Plantão de Polícia". Depois, ele dirigiu as minisséries "Lampião e Maria Bonita" (1982) e "Bandidos da Falange" (1983) e as novelas "Eu Prometo" (1983) e "Partido Alto" (1984) na emissora.

No final da década de 1990, o diretor foi para a Record, onde dirigiu a novela "Estrela de Fogo" (1998) e as minisséries "O Desafio de Elias" (1997) e "Do Fundo do Coração" (1998).

Posteriormente, Piá foi para o SBT, onde fez seus trabalhos mais recentes e de maior sucesso. Além das séries infantis "Carrossel" (2012), "Chiquititas" (2013) e "Cumplices de um Resgate" (2015), o diretor também comandou a novela "Esmeralda" (2004).