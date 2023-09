Vocalista do Aerosmith tem lesão grave nas cordas vocais, diz site

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após anunciar uma turnê de despedida de 50 anos, a banda Aerosmith precisou adiar os shows por causa de uma lesão nas cordas vocais do vocalista Steven Tyler.

Segundo informações do TMZ, o problema de saúde do cantor é grave. O site diz que diz Tyler mal consegue falar, mas que a recuperação é certa e que ele voltará a cantar.

Fontes próximas ao astro afirmaram ao TMZ que Steven machucou as cordas vocais a ponto de sangrarem. O famoso saiu de um show em Long Island direto para seu médico em Boston e os exames mostraram que o órgão da garganta havia se mutilado.

Pelas redes sociais, o Aerosmith publicou um texto do vocalista, que disse estar de coração partido por adiar as apresentações. "Estou com o coração partido em dizer que recebi ordens médicas para não cantar nos próximos trinta dias. Sofri danos nas cordas vocais durante o show de sábado, o que levou a um sangramento. Precisaremos adiar algumas datas para que possamos voltar e dar o desempenho que vocês merecem", escreveu ele.

Os próximos shows foram reagendados para janeiro e fevereiro de 2024.