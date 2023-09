Naldo diz que ensinou palavras 'gatinha', 'gostosa' e 'enlouquecer' para Bruno Mars

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Amigo de Chris Brown, Naldo Benny também tem outro astro do pop no seu círculo de amizades. O funkeiro afirmou, na noite desta terça-feira (12), que é bem próximo de Bruno Mars e, inclusive, foi quem ensinou o intérprete de "Treasure" e "Leave the Door Open", a falar as palavras "gatinha", "gostosa" e "enlouquecer" nos shows do festival The Town, em São Paulo, na última semana.

Naldo contou a novidade em entrevista ao podcast Flow. Ele expôs supostos áudios que teria recebido de Bruno Mars por meio de mensagens no WhatsApp. "Ele chegou e falou: 'Qual é, Naldo, beleza? O que eu falo no show para deixar as minas doidas?'", relatou o funkeiro. Naldo explicou então que o aconselhou: "Gatinha, eu quero ficar com você, gostosa. Isso vai enlouquecer".

O cantor brasileiro disse mais: o vídeo que Mars fez agradecendo o carinho dos fãs quando deixou o Brasil e publicou no Instagram (veja abaixo) foi inspirado em seu clipe: "Eu só preciso de amor". "Ele me ligou! Posso mostrar a prova do crime e as pessoas vão dizer que estou mentindo. Nem ligo mais. Não minto".

O brasileiro ainda ressaltou que deu uma orientação para o americano a fazer algo parecido com a produção que fez pelas ruas de São Paulo. Ele enviou as imagens do seu clipe: "Falei: 'mano, faz uma parada próxima àquilo ali' e ele foi", concluiu.