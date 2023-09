Comentarista e ex-jogador de futebol, Pedrinho pede demissão da Globo

(FOLHAPRESS) - Considerado por parte do público como um dos melhores comentaristas de futebol da TV brasileira atualmente, o ex-jogador Pedrinho pediu demissão da Globo nesta quinta-feira (14) após quatro anos. Pedrinho afirmou a emissora que vai atuar diretamente no futebol, mas sem detalhar em qual função.

Nos bastidores, afirma-se que ele terá uma função no Vasco, time pelo qual é torcedor assumido e que foi revelado para o futebol. Pedrinho falou de sua saída em suas redes sociais, mas não revelou detalhes do seu futuro profissional.

"Hoje estou saindo do grupo Globo em busca de novos projetos. Uma casa que me deu a oportunidade de mostrar meu conteúdo, que me permitiu comentar em jogos e programas e perceber que após a carreira de atleta é possível ser feliz nessa profissão", disse.

"Quero agradecer a todos da empresa que ao longo desses 4 anos me permitiram realizar muitos objetivos profissionais. Obrigado SporTV e Globo", comentou o ex-meio campista.

A saída pegou de surpresa a emissora, que já havia escalado Pedrinho para a transmissão de Vasco x Fluminense, marcado para acontecer no próximo sábado (16), às 16h (horário de Brasília).

O período na Globo foi a segunda experiência de Pedrinho na televisão. Em 2014, foi contratado para ser comentarista do programa Jogo Aberto Rio, da Band, junto com o ex-jogador Djaminha e a apresentadora Larissa Erthal.

Em março de 2015, em razão de uma crise financeira da Band, 50 profissionais foram sumariamente demitidos, entre eles Pedrinho. O programa acabou chegando ao fim. Uma nova oportunidade só vira em 2019.

Após indicações e participações especiais, em 2019, Pedrinho foi contratado para ser comentarista esportivo da Globo. Sua última participação aconteceu na transmissão de Flamengo 0 x 3 Athletico-PR, na última quarta-feira (13), pelo Brasileirão.

