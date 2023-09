A Fazenda 15: Jenny Miranda é mãe de Bia Miranda e 'ex-filha' de Gretchen

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jennifer Miranda é mais um nome a ser confirmado pela Record para o elenco de A Fazenda 15 nesta quinta-feira (14). Sua filha, Bia Miranda, foi a vice-campeã da edição passada do programa.

Mãe e filha se envolveram em polêmica quando Jenny insinuou que a filha se relacionava com o seu ex-marido, o jogador de futebol Arthur Vieira, enquanto estava grávida de Enrico, seu segundo filho. As duas romperam relações.

Além de ser brigada com a filha, Jenny também cortou relações com Gretchen, de quem é filha de criação. Ela chama a cantora de ex-mãe, desde terminou namoro de adolescência com seu filho, Thammy Miranda.

Hoje, ela compartilha sua vida com o marido, o dermatologista Fábio Gontijo, e com o filho nas redes sociais, onde acumula mais de 600 mil seguidores.

