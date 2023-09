Dentista de famosos morre aos 35 anos após bater cabeça durante mergulho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rafael Puglisi, dentista de diversos famosos, morreu na manhã desta segunda-feira (18), aos 35 anos. Segundo sua conta oficial no Instagram, ele bateu a cabeça no fundo da piscina ao tentar mergulhar. Mesmo com o resgate, ele não resistiu.

"Hoje pela manhã, Rafa foi fazer sua natação matinal, como de costume, estava em casa se preparando para entrar na sua piscina e mergulhar de ponta, como faz todos os dias. Porém hoje, Deus quis que esse mergulho fosse diferente e Rafa acabou batendo a cabeça! Os médicos tentaram reanimá-lo, mas infelizmente ele chegou sem vida no hospital", diz a publicação.

"Ainda sem acreditar, sua história foi linda, Rafa. Meus sentimentos à família e amigos", escreveu Juliette. Entre as celebridades que ele atendia, estavam também famosos como Neymar, Marina Ruy Barbosa, Giovanna Ewbank e Larissa Manoela.

"Rafa foi um ótimo irmão, filho, sobrinho, neto, tio, primo e amigo! Pedimos respeito a todos pelo Luto da família e pela história do nosso querido Rafa e mais conhecido como Dr. Rafael Puglisi!

Continue sorrindo no céu, sabemos que você esta cuidando de todos nós como sempre cuidou em vida!."