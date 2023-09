Victor e Leo vão receber R$ 70 milhões para retomar dupla e fazer nova turnê

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de cinco anos da separação oficial, a dupla sertaneja Victor e Leo anunciou a retomada da parceria para uma série de apresentações pelo Brasil em 2024. Mas o motivo passou longe da nostalgia.

Na edição desta quarta-feira (20) do Fofocalizando, programa do canal SBT, o jornalista Leo Dias declarou que os músicos serão pagos individualmente em R$ 35 milhões pelos shows que farão no ano que vem. O contrato assinado pela dupla para a Opus garante a realização das 70 performances em palcos do país.

Ainda segundo o jornalista, a Opus está comercializando os shows a R$ 1,5 milhão, valor que torna a dupla dona do maior cachê da música nacional hoje. O recordista anterior era a dupla Henrique e Juliano, que receberam cachê de R$ 1,3 milhão.

Os valores ajudaram a dupla a reatar a parceria, que até então era descartada para manter a relação familiar –Victor e Leo são irmãos.

De acordo com o também jornalista Leo Chaves, Victor e Leo decidiram acabar com a dupla sertaneja em 2018 por conta de brigas constantes no dia a dia. Ele alega que a relação ficou tão conturbada que os dois viam as turnês como um lugar de sofrimento.

