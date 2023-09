João Guilherme responde críticas de 'queerbaiting' por lambida em clipe de Jão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator João Guilherme respondeu às críticas feitas por seguidores sobre sua participação no clipe de "Me Lambe", do cantor Jão. De acordo com usuários das redes sociais, o artista teria praticado o "queerbaiting", ato em que se incita a comunidade LGBT para benefício próprio.

Também nas redes sociais, João Guilherme escreveu que a acusação não procede porque sua participação no clipe faz parte de sua carreira.

"Eu sou ator, o meu trabalho é esse, e o Jão é bissexual e tal", comentou o artista. Ele ainda afirmou que planeja fazer personagens homossexuais no futuro.

A acusação acontece porque o ator, no clipe, lambe o rosto do cantor no fim da canção, depois de passar o vídeo dentro de uma fantasia de gato. A produção foi lançada na semana passada.