Agnaldo Rayol recebe alta de hospital após ser internado com pneumonia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Agnaldo Rayol recebeu alta no Hospital Sírio-Libanês nesta quinta-feira (21), onde tratava de um quadro de pneumonia. A informação foi confirmada pelo hospital e o próprio artista, nas redes sociais.

Rayol estava internado desde o último dia 10 de setembro.

"Falo com vocês nesse momento com alegria, porque estou saindo agora do hospital. Já estou bem, está tudo ok, estou indo para casa já", disse Rayol em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

Ele ainda agradeceu o hospital e todos os fãs que mandaram melhoras nos últimos dias.

De acordo com boletim emitido pelo Sírio-Libanês, Agnaldo Rayol foi liberado pelos médicos após ser constatado uma melhora clínica. Ele ficou 11 dias em tratamento.