Russell Brand se pronuncia pela primeira vez após acusações de agressão sexual

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ator Russell Brand se pronunciou pela primeira vez após denúncias de agressão sexual em um vídeo divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira (22). Ele agradeceu o apoio daqueles que estariam questionando as informações vazadas sobre os supostos crimes e fez críticas ao que chamou de "censura do governo britânico". Brand teve seu canal no YouTube sem poder faturar.

O YouTube disse que "suspendeu a monetização no canal de Russell Brand" por violar sua política de responsabilidade do criador, que estabelece padrões sobre como os criadores devem se comportar dentro e fora da plataforma", diz a nota.

"Foi uma semana extraordinária e angustiante e agradeço muito pelo seu apoio e por questionar as informações que lhe foram apresentadas. A esta altura, você provavelmente já sabe que o governo britânico pediu às grandes plataformas de tecnologia que censurassem nosso conteúdo online", disse ele.

"Algumas plataformas online atenderam a esse pedido. O que talvez não saiba é que isto acontece no contexto da Lei de Segurança Online - esta é uma legislação do Reino Unido que concede amplos poderes de vigilância e censura e é uma lei que já foi aprovada (...) A iniciativa de notícias confiáveis (Trusted News Initiative) é uma colaboração entre grandes organizações de tecnologia e de mídia tradicional para atingir, patrulhar, sufocar e encerrar organizações de mídia independentes como esta."

Brand é acusado de agressões sexuais por quatro mulheres entre 2006 e 2013, enquanto era apresentador da BBC Radio 2 e do Channel 4. Ele teria virado ator de Hollywood depois desses episódios. Conhecido por seus papéis em filmes como "Ressaca do Amor" e "O Pior Trabalho do Mundo", e também pelo seu casamento com Katy Perry, entre 2010 e 2012, o artista refutou as denúncias antes mesmo de elas serem publicadas na mídia.

"Em meio a essa ladainha de ataques surpreendentes e até mesmo barrocos, há algumas alegações muito sérias que refuto absolutamente", disse Brand no vídeo. Ele comentou ainda que, embora tenha falado anteriormente sobre um "tempo de promiscuidade" em sua vida, os encontros naquela época foram "sempre consensuais".

Leia Também: O amor está no ar: Rami Malek e Emma Corrin flagrados aos beijos