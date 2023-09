Mateus Solano cansou de esconder a careca e vai mostrá-la em Elas por Elas

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Durante muitos anos, Mateus Solano escondeu a calvície. Usou aplique, spray, maquiagem e até chegou recorrer aos truques de câmeras para disfarçar a falta de cabelos bem no topo da cabeça. O fato de ser alto (ele tem 1,90 m) também o ajudou manter esse segredinho. Só que o ator da nova novela das seis da Globo, "Elas por Elas", cansou das artimanhas e decidiu assumir que faz parte do time dos carecas.

"Foi a primeira novela em que eu já cheguei e disse que não ia colocar nada para cobrir a minha calvície. Bati o pé. Esse é meu lugar de fala! Vim lutar pelos calvos", disse o ator. Solano reconheceu também que partia mais dos outros (leia-se diretores e produtores) do que dele mesmo essa preocupação de esconder o buraco cada vez mais proeminente em seu cocuruto.

"Sempre questionei essa coisa de que galã não poderia ser careca. Se bem que nunca me vi como galã. Mas as pessoas me convenciam a esconder. Falei logo para Amora (Mautner, a diretora) que a primeira cena de Jonas seria de costas. Ela achou graça, mas respeitou a minha decisão", contou.

Jonas é o seu personagem na releitura de Alessandro Marson e Thereza Falcão do texto de Cassiano Gabus Mendes de 1982. Um homem que era noivo da Adriana (Thalita Carauta), mas a traiu com amiga rica da turma de jovens. Helena acabou engravidando, e os dois se casaram, mas, o empresário percebe 25 anos depois que nunca esqueceu a ex. "

Ele vai ficar mexido com esse reencontro das sete mulheres porque também vai rever Adriana. Ao perceber que foi totalmente dominado por anos, Jonas decide tomar as rédeas de sua vida e a trama dele começa", explicou o ator, que quatro meses depois de ter encerrado contrato fixo com a Globo, volta com um vínculo por obra.

