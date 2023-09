Como foi o casamento de Sandy e Lucas Lima?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sandy, 40, e Lucas Lima, 40, anunciaram nesta segunda-feira (25) que não estão mais casados. Os artistas ficaram juntos por 24 anos e enfrentaram idas e vindas.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos", escreveram nas redes sociais.

Sandy namorava quando conheceu Lucas. Os dois ficaram amigos logo de cara: "Quando a gente se conheceu, eu estava namorando outra pessoa. Pegamos uma amizade ali no começo. Ficamos bem amigos", disse Sandy em gravação do Som Brasil, segundo o jornal O Globo.

Foi a primeira vez que pude me identificar com alguém da minha idade daquela maneira. Meu gosto era sempre muito diferente do das outras pessoas da minha idade, e ele tinha uma coisa parecida. Isso foi combustível para a nossa relação no começo. Tínhamos 15, 16 anos. Sandy

Se conheceram em um show na adolescência. "A gente se conheceu num show da Família Lima [a banda de Lucas]. Começamos a conversar no camarim e ficamos muito amigos. Hoje é comum ter jovens de 14, 15 anos, que têm uma carreira mirim, mas naquela época não tinha. Então a gente podia ter conversas sobre a nossa carreira".

Terminaram duas vezes. O primeiro término foi alguns meses depois do início do namoro à distância: "No começo era meio impossível a gente namorar. Ele ainda morava em Porto Alegre e eu estava aqui fazendo show, estudando, tudo ao mesmo tempo. Não dava, a gente não se encontrava direito", relembrou Sandy em entrevista ao Quem Pode, Pod.

Pais não apoiavam. "Meus pais também estavam meio contra, não estavam muito apoiando. Hoje, ele é como um filho [para os pais dela]. Coisas de adolescente que eles não concordavam, que estaria sendo má influência para a filha, essas coisas... Isso dificultou um pouco a nossa vida. A gente terminou se gostando", explicou no Quem Pode, Pod.

Os dois se reencontraram em 2001, após Sandy namorar Paulo Vilhena. No entanto, o namoro acabou novamente no ano seguinte por brigas. "No segundo intervalo, a gente terminou eu não querendo mesmo. Triste, porque gostava dele como amigo, mas não gostava mais como namorado. A gente namorou um ano e dez meses e brigava muito. A gente não conseguia encaixar nossas diferenças", disse Sandy.

Junior foi cupido na volta do casal. O irmão de Sandy convidou Lucas para um ano novo na fazenda da família, e os sentimentos voltaram. "A gente ficou um ano e meio separados, e aí eu tive uma pequena frustração amorosa, uma coisa que não vingou, e eu estava assim: 'não quero namorar'. E o meu irmão convidou o Lucas para ir na fazenda com a gente".

Ele ia ler comigo à tarde, a gente ficava contemplando, vai na piscina... E a gente ficou. A gente ficou só ficando por um tempo. Até que um dia ele falou: estou pronto para namorar. Dei um tempinho, ajoelhei, peguei uma flor e perguntei se ele queria me namorar. Fui lá e pedi. Sandy no Quem Pode, Pod

Sandy foi pedida em casamento na Disney. A cerimônia aconteceu em Campinas, em 2008. Quatro anos depois, nasceu o filho do casal, Theo, de 9 anos.