Gustavo Mioto e Ana Castela se separam após três meses

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O cantor Gustavo Mioto, 26, e a cantora Ana Castela, 19, anunciaram que se separaram nesta segunda-feira (25). Eles estavam juntos publicamente desde o último mês de junho. Mioto afirmou que ambos estão em momentos diferentes de sua vida e que decidiram seguir outros caminhos.

"Vim aqui dar a notícia que eu menos queria. Eu e a Ana Flávia cruzamos uma outra fronteira, e não estamos mais juntos. Não por falta de amor, porque isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes nesse momento", afirmou Mioto em uma postagem feita em sua página no Instagram.

"Não teve briga, não teve problema nenhum. Só não é a hora de começara usar as 7 vidas. Oro e torço todos os dias por ela e pela família dela, e vou continuar assistindo ela crescendo, e sempre ficar feliz pela felicidade dela. Términos são difíceis, ainda mais nessa nossa vida doida, mas a gente sempre aprende muito. Peço respeito comigo e com ela individualmente, assim como era como casal", concluiu.

Ana Castela é natural do Mato Grosso do Sul e se tornou uma das artistas mais ouvidas no Brasil no YouTube cantando sua solteirice ao som de sertanejo misturado com pop, funk e bregafunk.

Gustavo Mioto é dono de sertanejos românticos e vem de uma família de classe média que trabalha com música desde sempre.