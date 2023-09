Esposa afirma que não sabe se Bruce Willis tem consciência sobre doença

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Emma Heming Willis, 45, esposa de Bruce Willis, 60, diz não saber se o marido tem consciência do diagnóstico de demência. Em entrevista à apresentadora Hoda Kotb, a modelo ressaltou que ainda passa por um processo de aprendizagem sobre a doença.

"É difícil saber. O que estou aprendendo é que a demência é difícil. É difícil para a pessoa diagnosticada. É difícil para a família. E isso não é diferente para o Bruce, para mim e para as nossas meninas. Quando dizem que é uma 'doença da família', é mesmo", declarou.

Em um vídeo no Instagram, Emma Heming admitiu que a doença de Bruce não tem cura, nem tratamento específico.

A DOENÇA DE BRUCE WILLIS

Em fevereiro deste ano, Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal. Ao jornal alemão Bild, um primo de segundo grau apontou que o famoso não reconhecia mais a mãe, Marlene Willis.

A família também anunciou que o ator recebeu o diagnóstico de afasia e, por isso, faria uma pausa na carreira.

Em entrevista à Vogue, a filha do astro Tallulah Willis comentou que sabia que algo estava errado. Segundo ela, no início, achou que a condição do pai era desinteresse.

Emma está casada com Bruce Willis desde 2009. Eles são pais de Mabel (10 anos) e Evelyn (7 anos). O ator ainda tem Tallulah (29 anos), Rumer (34 anos) e Scout (31 anos), do casamento prévio dele, com a atriz Demi Moore.