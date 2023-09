Filha de Mingau diz que o pior já passou e critica mensagens indelicadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Isabella Aglio, filha de Mingau, baixista do Ultraje a Rigor baleado no começo do mês, atualizou o estado de saúde do pai pelas redes sociais nesta segunda-feira, dia 25. Segundo ela, o músico tem apresentado melhora, mesmo que lentamente.

"Ele está bem. Cada dia se superando, graças a Deus e sua força. Apresenta melhoras e está melhor do que poderíamos imaginar. Mas temos que ter em mente que é um trauma grande, recente e neurológico. Então a palavra é: paciência. Estou tendo que aprender isso na marra", escreveu ela num post no Instagram.

Isabella também disse entender a preocupação dos fãs, já que Mingau é uma pessoa pública, mas denunciou que muitas mensagens que chegam a ela são indelicadas. "Eu entendo que não é na maldade", escreveu. "Mas se é ruim para vocês, imagina para mim."

Na semana passada, Mingau apresentou melhora em seu quadro de saúde, de acordo com o Hospital São Luiz, para onde o músico foi transferido depois de passar pelo Hospital Hugo Miranda, em Paraty (RJ).

Ele foi baleado na cabeça na cidade, onde administra uma pousada. Assim que chegou ao hospital paulista, o músico foi submetido a uma primeira cirurgia de emergência, de quase quatro horas de duração.

No dia 6, ele passou por uma segunda cirurgia, desta vez para controlar a pressão do crânio. O procedimento durou quase três horas. Segundo a equipe do hospital, a bala atravessou todo o crânio do músico. No dia 11, fez ainda uma traqueostomia.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro está investigando o caso e pediu a prisão de três suspeitos, que estariam envolvidos no ocorrido.