Walcyr Carrasco quebra o fêmur após queda e adapta roteiros de 'Terra e Paixão': 'Temporário'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Walcyr Carrasco, 71, autor de "Terra e Paixão" (Globo), sofreu uma queda e quebrou o fêmur. Em vídeo postado em seu perfil oficial do Instagram, o dramaturgo afirmou que ficou 12 dias internado e precisou escrever os roteiros da novela das 21h do hospital.

"Eu sou ator, quero mais é escrever. Ficaram especulando sobre a minha saúde e a minha capacidade. Eu continuo sendo autor e estou tendo zilhões de ideias para por no ar, apenas com algumas adaptações que são temporárias", afirmou.

Ele ainda disse que agora se recupera com ajuda de fisioterapia e que vai ter que reaprender a andar, mas conta com ajuda para seguir com o trabalho.

"'Terra e Paixão' é um sucesso e uma alegria para mim. Até o ano que vem vou continuar a escrever e alimentar a cabeça com ideias."