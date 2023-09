Eterno Beiçola, Marcos Oliveira se muda para Retiro dos Artistas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcos Oliveira, 67, é o mais novo residente do Retiro dos Artistas, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Em contato com a reportagem, o abrigo no Rio, onde vivem hoje outros atores, confirmou que recebeu o artista. Ele ficou famoso pelo personagem Beiçola em "A Grande Família" (Globo).

Marcos Oliveira tem convivido com problemas financeiros nos últimos anos. Ele, inclusive, tem divulgado seu endereço de pix nas redes sociais pedindo doações aos fãs e seguidores.

Na última quinta-feira (28), Marcos contou em seu perfil no Instagram que estava com sérios problemas financeiros. Além de pedir dinheiro, o ator pediu uma chance de para voltar a trabalhar.

"Quero trabalhar porque preciso ter a minha dignidade de volta. Estou bem, melhorando [da cirurgia]. Estou sem comer desde ontem [27]. Por favor, me ajude", escreveu o ator.

Fora da Globo desde 2017, quando atuou na novela "Deus Salve o Rei", ele afirmou que sua crise financeira se agravou após ser vítima de um golpe.

"Uma pessoa me roubou tudo [que eu tinha] dentro dos bancos. Já fiz o boletim de ocorrência, mas o bandido está aí, à solta, e eu não posso fazer nada. Não posso nem dizer quem é a pessoa. Até meu INSS o cara roubou. Hoje vivo a fase da esmola, da ajuda das pessoas", lamentou.

Ao Domingo Espetacular (Record), ele trouxe detalhes do suposto golpe: ""Estou sem dinheiro, sem trabalho. Estão me processando: o Banco BV e o Itaú. Ajudei um amigo meu, ele não pagou e agora estou tentando resolver. Estou sem trabalho e preciso sobreviver. Consegui uma ajuda, mas fiquei devendo cinco meses de aluguel. Preciso de R$ 4 mil para começar a pagar o que devo em 18 vezes. Ainda tenho que pagar o aluguel, que é de R$ 3 mil", contou.

Ainda ao jornalístico da Record, ele detalhou que também tem sofridos com problemas de saúde. "Estou com a bolsa de colostomia porque perto do ânus está cheio de fístulas. Não tem como fechar. Segundo meu urologista e meu coloproctologista, as fístulas ainda precisam ser investigadas para ver se vou ficar de colostomia ou se vão colocar para dentro", relatou.