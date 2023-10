Alvo na separação de Sandy, atriz nega ida a hospital: 'Mais uma fake news'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Guerin negou boatos de que teria ido a um pronto-socorro dias depois de ser apontada como pivô da separação de Sandy e Lucas Lima.

Par romântico do artista no musical "Once", que estava em cartaz no início deste ano, a atriz negou qualquer envolvimento com Lucas e criticou as insinuações. Ele e a cantora anunciaram o divórcio no início da semana, após 15 anos de casamento.

"Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho. Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais", escreveu ela, no Instagram.

Ontem, notícias começaram a veicular que Bruna teria ido ao hospital depois de receber inúmeras mensagens negativas. A atriz voltou às redes sociais na tarde de hoje negando qualquer problema de saúde.

"Amigos e família, não acreditem em mais uma fake news. Não, eu não fui parar no pronto-socorro às pressas. Obrigada pela preocupação de vocês, mas é mais uma notícia mentirosa!", afirmou, relembrando os boatos de affair com Lucas.

Bruna é atriz, cantora e dubladora. Ela iniciou a carreira artística aos 17 anos, em 2002, como a protagonista de "Romeu e Julieta.

Viveu par romântico com Lucas Lima em "Once" no início deste ano. Fora dos palcos, eles ficaram muito próximos e viraram amigos.

Ela falou sobre a parceria com o músico em entrevista à Quem, em março. "A nossa troca é muito bonita, porque o que ele sabe de música, eu não sei. E o que eu sei de atuação, ele não sabe. A gente pegou a mão do outro e falou: 'Vamos juntos nessa'. Foi muito bonito o que aprendi com ele e o que passei para ele. Teatro só funciona assim, com generosidade. Se ele não está bem em cena, eu não estou. Ele sabe que música é assim também. Se eu não estiver tocando bem, não adianta ele só estar tocando bem. Então estamos fazendo um pelo outro neste elenco."

