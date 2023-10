Ana Clara vai para a cozinha no Panelaço Ao Vivo e entrega: 'Não tenho histórias boas com doces'

(FOLHAPRESS) - A premissa "quem sabe, faz ao vivo", um dos bordões mais clássicos de Faustão, é perfeita para definir o novo programa de Ana Clara, o Panelaço Ao Vivo, que estreia nesta segunda-feira (2). Com exibição de segunda a sexta, sempre às 19h45, no canal pago GNT e no Globoplay, a atração coloca a ex-BBB para comandar um bate-papo com dois amigos enquanto cozinham um prato sugerido por um dos convidados.

Ao contrário de outros programas de culinária, é tudo ao vivo, ou seja, o trio precisa terminar a receita durante os 45 minutos de duração da atração. E não tem essa história de pegar ingredientes já preparados, como formas de bolo que ficaram descansando ou até mesmo etapas já realizadas, para economizar tempo. Tudo, sem exceção, deve ocorrer durante o programa.

"A minha função é mais atrapalhar o convidado que está cozinhando do que ajudar mesmo", brinca Ana Clara, em entrevista à reportagem. "A ideia é que seja um bate-papo mesmo, como se estivesse com amigos na vida real, se divertindo e fazendo alguma receita."

Dani Calabresa, Joaquim Lopes, Tati Machado e Ana Furtado são alguns dos convidados já confirmados para dividirem a cozinha com Ana Clara nesta primeira temporada, composta por 20 episódios. A intenção é que os participantes tragam receitas de família –mas vale também exercitar a criatividade. "São pessoas bem diferentes umas das outras, e todo mundo tem alguma história familiar, alguma tradição, queremos conversar exatamente sobre isso."

Para comandar a atração, Ana Clara está tranquila, porque diz que come "de tudo", sem restrições, e tem uma rotina bem organizada com sua alimentação. Na hora de colocar a mão na massa, ela conta que se garante no risoto e em pratos salgados. Macarrão à carbonara também. Mas no doce...

"...é muito difícil! E eu não tenho boas histórias com bolos. O único doce que não erro é torta de limão. Mas o resto... (risos). Uma vez, em um piquenique de escola, fiz um bolo que saiu todo solado, joguei um granulado em cima pra disfarçar e levei assim mesmo. Doce testa a minha paciência", diverte-se ela.

VEM AÍ

Ana Clara segue como uma das apresentadoras mais badaladas da leva jovem da Globo. Neste ano, após comandar "BBB - A Eliminação" no Multishow, a jornalista apresentou a segunda temporada do Túnel do Amor (também no canal pago) e já está na expectativa para o BBB 24, integrando a Rede BBB, com suas diversas atrações ao redor do reality show.

Nas redes sociais, sua desenvoltura para entrevistar é constantemente elogiada, mas ela afirma que nem sempre foi algo que ela gostou de fazer. Na faculdade de jornalismo, por exemplo, Ana Clara diz que odiava – pensamento que mudou quando foi para o mercado de trabalho e passou a comandar o Bate-Papo BBB.

Segundo ela, o grande segredo é saber ouvir o entrevistado e pescar as deixas na hora. Afinal, tudo é uma conversa. "Não adianta fazer pauta e não ouvir o que a pessoa fala, e pode ser que venha algo incrível dela. A gente tem a tendência de não ouvir durante um ao vivo, mas eu presto atenção", conta.

"Não gosto de seguir roteiro, isso não funciona na minha cabeça. Acho que a graça do ao vivo é essa: se a pessoa der espaço, aí vamos em frente. O melhor é quando dá errado, e vem uma resposta diferente do que a gente espera."

