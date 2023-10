Filme de Sofia Coppola sobre relação de Elvis Presley e Priscilla tem trailer lançado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme lançado no Festival de Veneza que relembra a conturbada relação de Elvis Presley e Priscilla ainda não chegou aos cinemas, mas aqueles que querem saber sobre mais sobre o ex-casal já podem assistir ao trailer.

O pequeno trecho do filme "Priscilla", com direção é de Sofia Coppola, foi lançado hoje. Estrelado por Cailee Spaeny e Jacob Elordi, as imagens mostram o momento em que ambos de conheceram, quando Priscilla tinha 14 anos e o cantor, 24, até o casamento, o nascimento da filha e as constantes brigas.

Em setembro, quando foi exibido no festival, ela refutou os boatos de que os dois fizeram sexo quando se conheceram.

"Elvis abria seu coração para mim de todas as maneiras: seus medos, suas esperanças, a perda de sua mãe -que ele nunca, jamais superou. E fui eu quem realmente sentou lá para ouvi-lo e confortá-lo. Essa foi realmente a nossa conexão. Embora eu tivesse 14 anos, na verdade eu era um pouco mais madura", disse ela, afirmando que a escuta e as conversas eram a verdadeira conexão entre o casal.

"As pessoas pensam: 'Oh, foi sexo'. Não, não foi. Eu nunca fiz sexo com ele. Ele era muito gentil, muito gentil, muito amoroso, mas também respeitava o fato de eu ter apenas 14 anos."