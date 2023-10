Aerosmith cancela todos os shows até o fim do ano após grave lesão vocal de Steven Tyler

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda Aerosmith anunciou, nesta terça-feira (3), o cancelamento de todos os seus shows programados para 2023, devido a uma grave lesão vocal enfrentada pelo vocalista, Steven Tyler. Em comunicado compartilhado nas redes sociais, a banda revelou que a alteração na garganta era mais grave do que inicialmente se acreditava.

Além do dano às suas cordas vocais, o vocalista também sofreu uma fratura na laringe, o que demanda cuidados médicos contínuos. O médico responsável pelo tratamento de Tyler confirmou a severidade da lesão e destacou a necessidade de paciência durante o processo de recuperação, dada a natureza delicada da fratura.

Consequentemente, todos os shows planejados como parte da turnê "PEACE OUT" para este ano foram adiados para o ano de 2024. A banda informou que novas datas serão anunciadas tão logo mais informações estejam disponíveis e que os ingressos seguem válidos para novas datas.

No mesmo comunicado, Tyler compartilhou sua tristeza em relação à situação. "Estou de coração partido por não estar lá fora com o Aerosmith, meus irmãos e os incríveis Black Crowes, tocando para os melhores fãs do mundo. Prometo que voltaremos assim que pudermos!"

Com mais de cinco décadas de carreira musical, o Aerosmith havia anunciado, em maio de 2023, sua aguardada turnê de despedida "PEACE OUT". A série especial de 40 apresentações estava programada para ter início em setembro, na Filadélfia, e se estender até janeiro de 2024, com o encerramento planejado em Montreal. A agenda já havia sido adiada e, agora, foi cancelada, sem novas previsões.