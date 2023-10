Saulo Poncio é internado na UTI com diagnóstico de embolia cardíaca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Saulo Poncio está internado na UTI desde a noite de terça-feira (3) após sentir fortes dores no tórax. Por conta disso, todos os compromissos do cantor foram cancelados.

De acordo com um comunicado postado na página oficial de Instagram dele, os primeiros sintomas sentidos foram fortes dores no tórax. Inicialmente, os médicos desconfiaram de infarto mas, depois de exames, Saulo foi diagnosticado com embolia gasosa arterial cardíaca.

Ele é ex-marido de Gabi Brandt, com quem tem três filhos: Davi, 4 anos, Henri, de 2, e Beni, de 4 meses. Eles foram casados até janeiro de 2022.

Essa embolia ocorre quando bolhas de gás entram nos vasos arteriais e impedem a circulação sanguínea, podendo causar perda de consciência e lesão do sistema nervoso central.