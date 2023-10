Rivais antigas, Jojo Todynho critica jogo de Cariúcha em A Fazenda 15

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Jojo Todynho não poupou palavras ao opinar sobre a participação de Cariúcha em A Fazenda 15 (Record). Em um vídeos nesta quarta-feira (4), Jojo expressou sua preocupação com a postura da influenciadora no reality show, alegando que esta reforça estereótipos prejudiciais sobre mulheres negras.

"A voz do povo, vulgo Cariúcha, ela vai sair como um exemplo para todas as pessoas que acham que podem se sobressair em cima dos outros com maldade e mentiras. Não dá nada. Pode até demorar, o carma, mas, às vezes, ele vem de jatinho", começou Jojo.

A vencedora da edição de 2020 do mesmo programa fez questão de destacar suas próprias conquistas, ressaltando que as alcançou por mérito próprio, sem depender de favores. Ela prosseguiu criticando a conduta de Cariúcha dentro da casa, afirmando que a peoa está perpetuando preconceitos, especialmente contra mulheres negras.

"Infelizmente, ainda existe aquele ditado de que 'preto não tem voz'. Com pessoas negras, as outras pessoas acham que podem fazer o que quiserem", lamentou ela. "Cariúcha foi para o reality para ser estereotipada com tudo o que as pessoas gostam de falar sobre mulheres negras. Que elas são da favela, sem conteúdo. Tudo o que é negativo, eles querem associar às pessoas negras. E Cariúcha, de maneira imprudente, foi lá para reforçar isso."

A cantora também enfatizou a necessidade de Cariúcha se educar sobre questões raciais, sugerindo que a influenciadora deveria buscar formação. "Espero que você saia daí e comece de novo, porque todo mundo tem o direito de fazer um curso de letramento racial e aprender, porque você precisa aprender!", concluiu.

Cariúcha tem um longo histórico de brigas com Jojo. Tudo começou quando ela falou que a rival foi responsável pelo afastamento entre Pabllo Vittar e Anitta, ainda em 2017. Mais recentemente, a influencer zombou do fato da apresentadora ter comprado um carro valioso para seu novo namorado.