Viúvo de Zé Celso faz vaquinha para reformar apartamentos após incêndio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Marcelo Drummond, 60, viúvo de Zé Celso, abriu uma vaquinha para reformar os apartamentos atingidos pelo incêndio que vitimou Zé Celso. O dramaturgo morreu em 6 julho, após ter 53% do corpo queimado.

"Eu tô fazendo uma vaquinha para a reforma dos apartamentos, para recuperar o acervo precioso que restou em cada pasta, em cada caixa, gaveta, armário ou estante que restou no apartamento do Zé", disse Marcelo em vídeo publicado no Instagram.

"Virou minha missão desde que pude pôr os pés aqui, um mês depois do incêndio, quando os peritos liberaram minha entrada. Eu passo os dias limpando com extremo cuidado, orientado por uma técnica do patrimônio, eu fico limpando as fuligens que cobrem os documentos, livros, fotos", disse Marcelo Drummond.

Ele disse que deve contratar uma equipe para auxiliá-lo nessa tarefa. "Mas agora, depois dessa tragédia brutal, eu preciso conseguir recursos para iniciar uma obra extensa nos apartamentos. Muitas paredes dos dois apartamentos, que eram unidos, ficaram destruídas. Janelas, louças de banheiro, tudo que foi tomado pelo fogo, virou destroço", lamentou.

Marcelo ressaltou a importância da reforma. "O que não virou destroço tá coberto de fuligem, com as paredes pretas. Eu preciso fazer uma obra para colocar os imóveis em ordem e devolver para os proprietários".

"Nós sobrevivemos de forma hercúlea, sem patrocínio algum. Eu vim apelar para vocês [...] para que me ajudem a realizar essa obra na casa em que o Zé vivia comigo e com outros", disse Marcelo Drummond.