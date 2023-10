Dublador de 'Os Simpsons' e 'Todo Mundo Odeia o Chris' morre aos 72 anos

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O dublador Reinaldo Pimenta, conhecido por dar voz a Kent Brockman de "Os Simpsons" e Golpe Baixo em "Todo Mundo Odeia o Chris", morreu nesta quinta-feira (5) aos 72 anos. A informação foi compartilhada no Instagram pelos colegas de dublagem Hélio Ribeiro e Márcio Simões.

"É com imensa tristeza que venho comunicar o falecimento do nosso querido Reinaldo Pimenta. Um profissional da melhor qualidade, e dono de uma inteligência e de um senso de humor raros nos dias de hoje. Descanse em paz meu amigo. Você era iluminado e vai fazer muita falta. Deus te proteja! Um grande abraço e muito obrigado por tudo que nos ensinou com toda a sua sabedoria. Você era o nosso Google humano. Um beijo", escreveu Hélio Ribeiro.

"REINALDO PIMENTA (1947 - 2023) Dublador brasileiro, advogado, professor e escritor. Grande Amigo de conversas longas e sempre instigantes. Generoso em seus conhecimentos adquiridos por décadas de estudos. Inteligência e cultura admiráveis... uma Enciclopédia Viva. O bom humor e a descontração sempre como companhia.

Será uma falta permanente para cada um de nós que teve o privilégio de conviver com ele. Que o descanso seja na Paz e na Luz, Amigo Pimenta!!!", diz a legenda de Márcio Simões.

A causa da morte não foi divulgada.

CARREIRA DE REINALDO PIMENTA

Nascido no Rio de Janeiro, em 27 de setembro de 1947, Reinaldo Pimenta iniciou na dublagem no final da década de 1990.

Após uma longa carreira como professor, advogado e escritor, virou ator em 1986, aos 40 anos.

Ao longo de quase 30 anos de carreira, o dublador fez diversos trabalhos reconhecidos pelos fãs.

Além dos seriados "Os Simpsons" e "Todo Mundo Odeia o Chris", Reinaldo participou de outras produções famosas, como a saga "Harry Potter", como o personagem Grampo, "Star Wars", dublando o vilão Palpatine e "Carros 2", dublando o personagem Finn.

Recentemente, Reinaldo Pimenta completou aniversário e foi homenageado por familiares, amigos e fãs nas redes sociais.