Ex-apresentadora de Globo e Band, Cris Dias fecha com Cazé TV para cobrir Pan do Chile

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Ex-apresentadora esportiva com passagens marcantes por Globo e Band, a jornalista Cris Dias fechou acordo com a Cazé TV. A âncora será um dos rostos da cobertura dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, que terá transmissão no projeto esportivo a partir do dia 20 de outubro.

Cris Dias viajará para o país sede e repetirá uma dupla lembrada pelos tempos de Globo com Fernanda Gentil, que voltará a um evento esportivo no canal do streamer Casimiro Miguel após estar na equipe da Copa do Mundo feminina entre julho e agosto.

Nos bastidores, Cris Dias e outros jornalistas que farão parte do evento na Cazé TV já fazem um workshop para aprender e entender melhor sobre algumas modalidades olímpicas. Um deles foi promovido pela Livemode, empresa que cuida da Cazé TV, no clube Pinheiros, zona oeste de São Paulo.

Cris Dias tem quase 20 anos de carreira na televisão. Seu primeiro trabalho foi na TVE Brasil, com um quadro sobre esportes radicais no programa esportivo Stadium, que passou a apresentar em 2004.

Após se destacar, foi contratada em 2006 pela Globo. Apresentou o Esporte Espetacular, aos domingos, ao lado de Luís Ernesto Lacombe e Luciana Ávila até outubro de 2010.

Em seguida, passou a apresentar o Globo Esporte e o noticiário de esporte no telejornal matinal Bom Dia Brasil. Na emissora, participou de cobertura de eventos como a Copa do Mundo do Brasil em 2014 e os Jogos Olímpicos do Rio em 2016.

Em março de 2019, a emissora anunciou que não iria renovar o contrato da jornalista, após 13 anos de serviços prestados. Em setembro do mesmo ano, Cris Dias foi contratada pela CNN Brasil para ser apresentadora de esportes da casa. Ela chegou a estrear em 2020, mas devido a pandemia e a paralisação dos eventos esportivos, ela não participou mais da programação.

Cris voltou ao canal em julho, mas em agosto ela deixou de atuar no formato hard news. Sem espaço Cris saiu em março de 2021, quando aceitou proposta da Band para assumiu o comando do Band Esporte Clube. Ela saiu da Band no primeiro semestre, após não ter o contrato renovado.

O Pan do Chile acontecerá entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro, em Santiago. No Brasil, apenas a Cazé TV, em parceria com o Canal Olímpico do Brasil, streaming oficial do Comitê Olímpico do Brasil (COB), farão as transmissões. Os jogos poderão ser acessados pelo streaming do COB, canal Olímpico e CazéTV no YouTube e Twitch.