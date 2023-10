Faustão escolhe Record e dá primeira entrevista após transplante de coração

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O apresentador Fausto Silva fará sua primeira aparição na televisão após ser submetido a um transplante de coração na Record. Nesta quinta-feira (5), Faustão gravou com a jornalista Fabíola Reipert para o programa Balanço Geral SP e para o Domingo Espetacular.

Um trecho da conversa será exibido nesta sexta-feira (5) dentro do jornalístico comandado por Reinaldo Gottino. Todo o restante será revelado na revista eletrônica comandada por Sérgio Aguiar e Carolina Ferraz no próximo domingo (8).

Faustão fez revelações sobre os problemas de saúde que enfrentou e que culminaram na sua entrada na fila de espera pelo órgão.

O apresentador falou da emoção de ter uma segunda chance, da gratidão à família do doador e como essa experiência o motivou a se dedicar a apoiar campanhas pela doação de órgãos no Brasil.

O apresentador também conversou sobre trabalho e abriu o jogo sobre um possível retorno à TV no futuro. Recentemente, Faustão tem afirmado que se aposentou da televisão.

Além disso, Faustão ganhou os presentes que a produção do Domingo Espetacular preparou para ele. O apresentador se emocionou com as lembranças e relembrou o saudoso Perdidos na Noite, que teve uma passagem pela Record nos anos 1980 antes de migrar para a Band.