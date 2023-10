Shakira vai ao Billboard Latin Music Week com joias avaliadas em mais de R$ 500 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Shakira roubou a cena no Billboard Latin Music Week 2023, realizado nesta quarta-feira (4), não apenas por suas palavras inspiradoras sobre sua carreira e vida pessoal, mas também pelo conjunto de joias que ostentou em seu corpo. Os itens são da marca Tiffany & Co., avaliados em R$ 547.650.

No centro de sua elegância, a colombiana exibiu uma corrente de elos da exclusiva linha Tiffany HardWear em seu pescoço. Essa peça é confeccionada em ouro rosa 18 quilates e está disponível no Brasil por R$ 463 mil. Além do metal precioso, a corrente apresenta diversos pequenos diamantes, adicionando um toque de brilho extra à sua aparência.

Os acessórios para as mãos da artista também eram chamativos, com três anéis da coleção Tiffany True. Na mão esquerda, a artista exibia um anel de oito milímetros, completamente confeccionado em ouro rosa 18 quilates, avaliado em R$ 19.150.

Em sua mão direita, a estrela global optou por dois anéis mais delicados da mesma linha, cada um custando R$ 32.750. Essas obras-primas são igualmente feitas em ouro 18 quilates e adornadas com pequenos diamantes cintilantes. Para complementar suas deslumbrantes joias, a cantora escolheu um vestido curto na cor preta.