'Fuzuê' e 'A Vovó Sumiu': Globo se preocupa com o presente e o futuro de novelas das sete

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo está preocupada com o futuro do horário das sete, uma das suas faixas mais tradicionais de novelas inéditas. "Fuzuê", atual trama assinada por Gustavo Reiz, tem visto seus números de audiência caírem semana após semana.

Para completar, "A Vovó Sumiu", sua sucessora, tem sido alvo de preocupação antes mesmo de estrear. A novela é de Daniel Ortiz, o mesmo de "Haja Coração" (2016) e "Salve-se Quem Puder" (2020-2021), e contará a história de uma senhora que some misteriosamente em um cruzeiro, fazendo com que seus parentes, até então brigados, se unam para encontrá-la. No elenco, já estão confirmados nomes como Arlete Salles e Juliana Paiva.

O mote de um familiar sumido é parecido com o que "Fuzuê" usou nesse começo de exibição. A mocinha Luna (Giovanna Cordeiro) procura a sua mãe, Maria Navalha (Olívia Araújo). Ela sumiu na loja de departamentos que dá nome à produção, em busca de um tesouro. Maria só começou a aparecer na TV nas últimas semanas, depois de mais de um mês de novela no ar.

A reportagem teve acesso ao argumento de "A Vovó Sumiu" e ouviu pessoas que já estão trabalhando na pré-produção da trama. Os primeiros roteiros da novela foram criticados internamente. A cúpula da Globo considerou que a história, como apresentada até agora, não tem grandes atrativos e lembra, em alguns pontos, o estilo da produção que está no ar no momento e que não vem atraindo o público.

A missão de "A Vovó Sumiu" pode ser difícil. Com quase dois meses no ar e 40 capítulos exibidos, "Fuzuê" tem média geral, até aqui, de 21,1 pontos na Grande São Paulo. Já é dois pontos a menos que a média geral de "Vai na Fé" (2023), sua antecessora. Cada ponto equivale a 207 mil telespectadores.

Entre 18 e 23 de setembro, "Fuzuê" teve apenas 20 pontos de média semanal, seu recorde negativo. No PNT (Painel Nacional de Televisão), os últimos capítulos de "Amor Perfeito" marcaram mais ibope que a novela das sete –algo raro de acontecer.

"A Vovó Sumiu" tem previsão de estreia para março de 2024. A direção será de Fred Mayrink, parceiro de longa data de Daniel Ortiz.