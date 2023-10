Sandy brinca e faz show ao lado do ex Lucas Lima na Europa após separação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Sandy encantou o público lisboeta nesta sexta-feira (6) com uma emocionante apresentação da turnê de "Nós, Voz, Eles", seu terceiro álbum de estúdio. O que não passou despercebido foi a presença de Lucas Lima, seu ex-marido, que a acompanha no palco. Esta é a primeira vez que o ex-casal se reúne em turnê desde o anúncio do término de seu relacionamento.

Em um vídeo compartilhado no Twitter, a cantora aparece segurando a mão de Lucas, no palco de Lisboa, e fazendo brincadeiras sobre estarem juntos na turnê. "Eu resolvi dar uma exploradinha nele", diz Sandy, entre risos. "Vamos trabalhar, né?".

Logo em seguida, a dupla interpretou a canção "Tudo Teu", uma colaboração de Sandy com Vitor Kley, presente em seu mais recente disco. Os ex-casados, inclusive, devem seguir apresentando diferentes parcerias musicais que gravaram, ao longo dos anos, nas performances europeias.

A confirmação de que o ex-casal continuaria trabalhando juntos na turnê europeia foi feita durante uma participação no programa "Altas Horas" no último sábado (30). Após 24 anos de união, o casal anunciou a separação em suas redes sociais no dia 25 de setembro.