Pai de Alok e brasileiros narram ataques do Hamas durante rave em Israel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DJ Juarez Petrillo, mais conhecido como DJ Swarup e pai do famoso DJ Alok, estava presente na edição israelense do festival de música eletrônica Universo Paralello, em Tel Aviv, quando os bombardeios relacionados ao conflito com o grupo extremista Hamas começaram a ecoar na região, nas primeiras horas deste sábado (7).

Além dele, havia outros brasileiros entre os participantes do festival quando os ataques se iniciaram, que ocorreu nas proximidades da fronteira sul do país do Oriente Médio. De acordo com informações do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), um brasileiro presente no evento ficou ferido, enquanto outros dois ainda estão desaparecidos.

Gabriela Barbosa, uma brasileira que estava na plateia do evento, também compartilhou detalhes em seu perfil no Instagram. Segundo ela, o festival estava a apenas cerca de 20 minutos da fronteira e houve momentos de pânico e caos, afirmando que as pessoas foram instruídas a deitar no chão por 15 minutos antes de serem orientadas a evacuar o local com urgência.

Ela disse ter testemunhado uma mulher ferida e um veículo com vidros quebrados e uma pessoa dentro durante sua fuga. Além disso, Barbosa mencionou que o grupo extremista Hamas chegou a invadir o local do festival.

Em seu relato nas redes sociais, ela acrescentou: "Dois dos nossos amigos ainda estão na área, pois as estradas foram fechadas, mas estão bem. Outros dois foram atingidos por algo quando tentavam chegar a Tel Aviv. Não temos notícias do que aconteceu com eles, pois não estão conseguindo se comunicar, mas estão recebendo tratamento e estão em boas mãos".