Lana Del Rey afirma ter doado cachê de sua turnê

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na noite de encerramento da turnê de seu álbum mais recente, intitulado "Do You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd?", que ocorreu na última quinta-feira (5) em Charleston, na Carolina do Sul, Lana Del Rey surpreendeu seus admiradores ao compartilhar o destino dos rendimentos provenientes da excursão, que abrangeu a Europa, os Estados Unidos e a América Latina.

A artista revelou de maneira tocante: "Cada cidade que visitei, cada ingresso vendido, cada centavo arrecadado, foi dedicado a essas cidades."

Del Rey explicou que esta ação poderia parecer "um tanto sentimental", mas era a pura verdade. "Eu não necessito de todo esse dinheiro. Faço isso porque amo e porque desejo cantar nessas cidades e para vocês."