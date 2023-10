Quem é Giulia Butler, neta de Betty Faria citada em post polêmico de Alexandra Marzo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Giulia Butler, neta da atriz Betty Faria e filha de Alexandra Marzo, ganhou repercussão na web neste sábado (7), após um post de sua mãe, Alexandra, que expôs publicamente as complexidades de seu relacionamento com a atriz de 82 anos.

Alexandra é fruto do relacionamento de Betty com o saudoso ator Claudio Marzo, falecido em 2015. Já Giulia tem 20 anos de idade e é estudante de cinema na PUC-Rio. Seu talento no mundo cinematográfico já começou a se desenvolver, tendo atuado como terceira assistente de direção no longa-metragem "Enterre seus mortos", no filme português "Justa", e na série "Codex 632", inspirada no best-seller homônimo do jornalista português José Rodrigues dos Santos.

Além disso, Giulia demonstrou sua versatilidade ao desempenhar o papel de diretora de arte no curta-metragem "O ladrão e o leitor" e ao co-dirigir, escrever, produzir, e também atuar como co-diretora de arte no média-metragem "Tropicália lixo lógico".

Atualmente, Giulia está dirigindo um curta universitário intitulado "Como chorar sem derreter", no qual sua avó, Betty Faria, é a protagonista. Em uma publicação emocionante em sua conta no Instagram, Giulia revelou que a trama gira em torno de Eliza, uma mulher de 82 anos que "um dia acorda com uma dor muito forte nos olhos, vai na oftalmologista e descobre que ela segurou o choro por tempo demais, e se formaram bolas de gude dentro dos canais lacrimais dela".

Neste sábado, uma publicação de Alexandra aponta que Betty Faria teria oferecido bebida para a neta, além de ter a levado a festas sem autorização. A filha da atriz a chamou de narcisista e sociopata, em um longo desabafo no Instagram.

