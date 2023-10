Prêmio Marília Mendonça vai homenagear a cantora e coroar artistas em março

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Marília Mendonça irá ganhar uma premiação a partir do ano que vem. Chamado de Prêmio Marília Mendonça, a cerimônia vai homenagear a cantora e coroar os melhores nomes da música deste ano. A premiação ocorrerá em março do ano que vem, no mês da mulher.

Inicialmente planejado para 24 de outubro, a data acabou sendo negociada para que eles conseguissem confirmar presença na premiação. A lista inclui cantores como Zezé Di Camargo, Gusttavo Lima, Marco Ferreira Locutor, Maiara & Maraísa, Matheus & Kauan, George Henrique & Rodrigo, Luiza Martins, Di Paullo & Paulino, Simone Mendes, Zé Neto & Cristiano e Bruno & Marrone, além de Murilo Huff. A festa será em Goiás, estado onde Marília nasceu.

Os cantores se apresentarão na cerimônia, com repertório todo composto por canções criadas ou consagradas pela cantora. Em meio aos shows de cada um, o evento vai premiar os melhores da música em 2023.

Os meios de votação para eleger os nomes a serem contemplados serão informados em breve ao público. Toda a organização do evento vem sendo feita por Ruth Mendonça, mãe de Marília e idealizadora do troféu, em homenagem à memória da filha.

Convidado a fazer o papel de mestre-de-cerimônias da ocasião, o apresentador Fausto Silva já aceitou a missão. O Prêmio Marília Mendonça também já conta com a confirmação de várias marcas interessadas em patrocinar o evento.