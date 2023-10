'Jogar luz nas injustiças', diz Rod Stewart ao recusar oferta milionária para show na Arábia Saudita

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rod Stewart se recusou a tocar na Arábia Saudita. O músico de 78 anos compartilhou um comunicado no Instagram afirmando que a decisão de poder ou não tocar no país é uma maneira de iluminar as escolhas limitadas que diferentes grupos sociais têm na região.

"Estou grato por ter a opção de me apresentar ou não na Arábia Saudita. Tantos cidadãos têm escolhas extremamente limitadas -mulheres, a comunidade LGBTQ, a imprensa. Eu gostaria que minha escolha de não ir jogasse luz sobre as injustiças e impulsione mudanças positivas", escreveu.

O artista ainda compartilhou um artigo do jornal britânico The Mirror. A matéria afirma que a proposta para a apresentação seria um dos maiores pagamentos da carreira dele, maior do que a oferta de £ 1 milhão de libras (cerca de R$ 6 milhões) que recebeu do Qatar para se apresentar na Copa do Mundo em 2022.

No começo do mês, Stewart esteve no Brasil para um show com Ivete Sangalo, no Allianz Parque, em São Paulo. O cantor, no entanto, disse que essa pode ter sido sua última apresentação por aqui, e citou a idade como um impeditivo.

