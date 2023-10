Carolina Dieckmann rebate acusações de grosseria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Carolina Dieckmann veio às redes sociais nesta sexta-feira (13) para se pronunciar após ter sido acusada de ser grosseira por uma astróloga. O vídeo de Mônica Buonfiglio, conhecida como Mônica dos Anjos, chegou ao conhecimento da atriz, que refutou ser grossa e se defendeu publicamente das alegações.

A astróloga critica o comportamento de Carolina nos bastidores de uma gravação do programa da Xuxa, em um episódio envolvendo tarô. De acordo com Mônica, Carolina teria sido grossa e pedido que ela se afastasse enquanto jogava tarô. As falas da astróloga chegaram até a atriz, que expressou sua indignação diante das alegações em sua conta no Instagram.

Dieckmann admitiu que não se lembra do episódio: "Nem me lembro da última vez que fui ao programa da Xuxa. Faz uns 20 anos, talvez? Não sei! Enfim, uma história muito antiga...Se há 20 anos eu a tratei de um jeito que ela não gostou [...], talvez tenha me sentido invadida. [...] Enfim, não posso dizer que não aconteceu, mas não lembro", falou.

Através dos stories, a atriz explicou que seu perfil serve para interagir com seus seguidores, mas às vezes também precisa ser usado para desmentir informações a seu respeito. " Venho aqui, porque muitas vezes fico sabendo através de vocês, como desta vez, e não tem nada que deixe meu coração mais quentinho do que ver vocês querendo me proteger e avisar... Acho bonitinho demais isso! E por causa disso, venho falar", disse.

No entanto, mesmo assim, a atriz criticou a atitude da astróloga: "Seus anjos todos devem estar aí do seu lado se perguntando: será que esse é o jeito mais legal de você agir? Você que diz que eu, Daniel, Daniela Mercury e sei lá mais quem, porque não vi todos os seus vídeos, devemos melhorar espiritualmente, será que você também não precisa melhorar espiritualmente?", alfinetou.

