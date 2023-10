Seremos casal enquanto for bom pra gente, diz Fernanda Lima em meio a términos de famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na internet, é comum muita gente tratar o ator e apresentador Rodrigo Hilbert, 43, como o último romântico vivo. Afinal, ele construiu a capela onde se casou, em 2021, com a apresentadora Fernanda Lima, 46.

Não bastasse isso, também ganhou o rótulo de faz-tudo. Ele colocou a mão na massa e montou uma montanha-russa no quintal de casa para a alegria dos filhos gêmeos João e Francisco, 15. A caçula Maria Manoela, 3, recebeu de presente uma casa de bonecas feita à mão. Na época da pandemia, piadas na web davam conta de que teria sido Hilbert o criador da vacina e da seringa.

Sem contar as habilidades na cozinha para fisgar a amada pelo estômago. Não à toa, Hilbert comanda há mais de dez anos uma atração gastronômica no GNT, o Tempero de Família.

Mas, acredite, caro mortal: toda essa "perfeição" está longe de ser fundamental para manter o relacionamento dele com Fernanda, que começou em 2001 e, entre idas e vindas, perdura de 2006 até hoje.

"Não podemos idealizar que esses atributos são necessários para segurar um casamento ou mesmo para transformá-lo num herói. Seria um desserviço à sociedade e uma injustiça com todas as mulheres desse Brasil e do mundo", afirma a apresentadora à reportagem.

O ano de 2023 tem causado comoção entre fãs com uma série de términos de relacionamentos entre casais famosos até então tidos como intocáveis. Quem um dia poderia imaginar que Sandy trocaria o "até que a morte nos separe" pelo "que seja eterno enquanto dure" e anunciasse o fim do matrimônio com Lucas Lima? Pois na mesma semana em que revelou ao Brasil a novidade, outros namoros e casamentos foram por água abaixo.

Firme com Hilbert, Fernanda diz que não quer que as pessoas vejam a sua relação como exemplo. "A idealização romântica é para quem assiste, e não para quem vive. Eu e o Rodrigo somos um casal de carne e osso. Seremos um casal enquanto for bom pra gente e para nossa família", afirma.

E, após citar que ele "é um ótimo pai e ótimo marido", ressalta: "Mesmo se um dia acabar (espero que nunca aconteça), já teremos dado certo para o que a gente se propôs: dividir uma vida, construir uma família e sermos parceiros em nossos sonhos".

PROJETOS E PLANOS PROFISSIONAIS

No próximo ano, Fernanda Lima completará 25 anos de carreira na TV. O primeiro trabalho dela visto pelo grande público foi como apresentadora do Mochilão MTV, no ano de 1999.

"Eu fico muito grata com tudo o que fiz e vivi na TV. Precisei desses últimos quatro anos para focar na última gravidez e maternidade. Creio que este foi meu grande projeto nos últimos anos. Agora que ela [Maria] já está maiorzinha, me sinto com mais energia e inspiração para criar novamente", comenta.

Atualmente, a apresentadora se dedica a um projeto pessoal nas próprias redes sociais de nome "Minha Viagem", em que se conecta com os filhos, a natureza e sua rotina pelo mundo afora. Também participa de campanhas publicitárias -ela atendeu à reportagem durante uma campanha para a marca Usaflex.

Já sobre a possibilidade de retomar sua carreira como atriz -ela atuou em tramas da Globo como "Bang Bang", em 2005, e "Pé na Jaca", em 2006-, Fernanda fala que se sente mais à vontade em outras vertentes.

"Prefiro falar na primeira pessoa e não através de uma personagem. Atuar é um ofício muito sério e sou daquelas que não sabe deixar a personagem no set. É muito intenso para mim, não desenvolvi ferramentas para separar as coisas (risos)", completa.