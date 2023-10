Astro de 'Jurassic Park' revela que quimioterapia não teve efeito esperado

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Sam Neill, 76, atualizou os fãs sobre o seu estado de saúde, após tornar público seu diagnóstico de câncer em março de 2023. Mas o astro de 'Jurassic Park' fez revelações preocupantes.

Em entrevista ao programa 'Australian Story', o ator contou que o resultado de sua quimioterapia não foi o esperado e que o medicamento atualmente usado por ele perde o efeito após 12 meses.

"Estou preparado para isso", disse, enfatizando que apesar da situação, descarta uma aposentadoria da carreira e que não está "nem remotamente com medo" da morte.

QUAL A DOENÇA DE SAM NEILL?

Atualmente, Sam Neill está em tratamento contra uma forma rara de câncer conhecida como linfoma angioimunoblástico de células T.

Cerca de três meses de quimioterapia, o tratamento parou de funcionar, informou o ator.

O tumor estava crescendo. Seu médico mudou o tratamento para um medicamento anticâncer raro - e funcionou.

Ele está em remissão há 12 meses, necessitando de infusões a cada duas semanas, por tempo indeterminado.

Mas o ator está trabalhando e atualmente tem dois projetos.

Um é a adaptação para o cinema do livro 'Apples Never Fall', da escritora Liana Moriarty. Enquanto isso, também trabalha nas filmagens da série 'The Twelve'.

Neill primeiro trabalhou em 'Jurassic Park' (1993), depois ele atuou em 'Jurassic Park 3'. Mais recentemente ele retornou à franquia em 'Jurassic World: Domínio' (2022).

Ele também atuou em diversos filmes, como como 'O Homem Bicentenário' (1999) e 'A Profecia 3' (1981).